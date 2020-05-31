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Пожелавшего смерти крымчанам ведущего сравнили с Шариковым 

News.ru 8 часов назад
Пожелавшего смерти крымчанам ведущего сравнили с Шариковым
Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал слова украинского телеведущего о том, что жителям Крыма и Донбасса лучше погибнуть. Он считает, что журналист похож на героя книги Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфа Шарикова.
Ранее телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса.
Очередной Шариков, демонстрируя свой интеллект на уровне мартышки, пытается поймать хайп на теме Крыма и Донбасса, — заявил Чегринец в разговоре с РИА Новости.
По его словам, братские народы в итоге всё равно воссоединятся. Когда это произойдёт людей, высказывающих такое, накажут.
Кроме того, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма добавил, что украинские чиновники деградируют.
Это всё было бы смешно, если бы собратья по разуму этого представителя тупиковой ветви эволюции не сидели бы в больших кабинетах в Киеве. К сожалению, этот недожурналист транслирует мысли определенной части украинских элит, и с ними нам точно не по пути, — подытожил Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Как писал NEWS.ru, глава Общественной палаты Александр Форманчук отреагировал на заявление украинского ведущего Остапа Дроздова.
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Комментарии 3
Общество , Михаил Булгаков , Александр Форманчук , Остап Дроздов , Общественная палата России , РИА Новости , Львов , Республика Крым
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