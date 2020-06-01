В своем телеграм-канале журналист обратил внимание, что на сайте неправительственной организации нет новостей про беспорядки в Соединенных Штатах, однако публикуются "трактаты про Русь".

"На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу", — отметил Попов.

В Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции произошли беспорядки. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные ввели комендантский час.