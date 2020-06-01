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Российские школьники рассказали, кем мечтают стать 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
Российские школьники рассказали, кем мечтают стать
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Российские школьники рассказали, кем мечтают стать в будущем. Опрос на данную тематику провели специалисты Фонда развития культуры и кинематографии "Страна".
Так, наибольшее количество школьников в будущем хотели бы стать врачами, режиссерами и учителями.
"Двенадцать процентов подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9 процентов опрошенных планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7 процентов — хотят стать учителями", — передает текст результатов исследования РИА Новости.
При этом по 6 процентов опрошенных хотели бы стать программистами и юристами. Еще по 3 процента разделили профессии военного и спортсмена. 2,5 процента школьников хотели бы стать предпринимателями. 2,3 процента респондентов изъявили желание работать по профессии повара или кондитера.
Помимо этого, в числе желанных профессий российские школьники назвали специальности механика, сварщика, работника МЧС, а также должности в сферах бьюити-услуг, финансов, архитектуры, журналистики и науки.
"Около 35 процентов опрошенных признались, что пока у них нет мечты, 12 процентов ответили, что хотят быть счастливыми и успешными. Еще 14 процентов желают успешно сдать ЕГЭ и справиться с экзаменами, 13 процентов — мечтают о материальных благах (например, купить машину, дом или иметь много денег), 5 процентов — о путешествиях, а 7 процентов хотят уехать из страны", — пояснили организаторы опроса.
Исследование было проведено на основании 4 173 анонимных анкет учеников 7–11 классов. В нем приняли участие 1 654 школы из 70 регионов РФ.
Ранее учителя назвали главные трудности дистанционного обучения. В опросе приняли участие 1 200 респондентов.
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Общество , МЧС , РИА Новости
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