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В России могут открыться более 3,5 тыс. пляжей 

ТАСС 1 час назад
В России могут открыться тысячи пляжей
Фото: ТАСС
Более 3,5 тыс. пляжей могут быть открыты в летний сезон в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, отвечая на соответствующий запрос, больше всего их в Краснодарском крае и Крыму.
"В 2019 году по стране функционировало более 3,78 тыс. пляжей. На сегодняшний день на учете — более 3,5 тыс. пляжей. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае (более 500) и Республике Крым (более 420)", — сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что перед началом купального сезона, с учетом климатических особенностей региона, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России ежегодно проводит освидетельствование пляжей. В процессе проверки и эксплуатации основные нарушения, как правило, связаны с отсутствием обозначения зон заплыва и спасательного оборудования пляжа, водолазной очистки дна в зоне купания.
Также в ходе проверки, как подчеркнули в пресс-службе, проверяется наличие и укомплектованность станций подготовленными спасателями, оценивается техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален.
Обязательным требованием является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавсредств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.
Также в пределах каждого пляжа должны быть размещены стенды с правилами поведения и купания, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест. Кроме того, специалисты проверяют взаимодействие спасательных, медицинских, надзорных, правоохранительных органов и иных учреждений.
Как правило, в большинстве регионов России купальный сезон начинается 1 июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса с начала июня пляжи открыться не смогут. Для каждого региона эти сроки будут разными, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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Комментарии
Общество , МЧС , МВД , Краснодарский Край , Республика Крым
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