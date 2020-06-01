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Соловьев ответил подколовшему Рогозина Маску 

Мария Иванова и ещё 1 21 минуту назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что основателю SpaceX Илону Маску потребовался не один год, чтобы ответить на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как писал «Рамблер», 30 мая к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
На пресс-конференции Маск вспомнил слова Рогозина, который в 2014 году после введения санкций предложил США «доставлять астронавтов на МКС с помощью батута». Основатель SpaceX заявил, что «батут работает».
«Батут работает» Маск подколол Рогозина. Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», — написал Соловьев (орфография и пунктуация автора сохранены).
Сам Рогозин заявил, что ему понравилась шутка Маска, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США в космической сфере. Маск ответил ему на русском, сказав, что рассчитывает на «взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».
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Общество , Видео , Медицинские маски , Вторая волна , Дмитрий Рогозин , Владимир Соловьев , Роскосмос , SpaceX , NASA
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