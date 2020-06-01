Как писал «Рамблер», 30 мая к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA

На пресс-конференции Маск вспомнил слова Рогозина, который в 2014 году после введения санкций предложил США «доставлять астронавтов на МКС с помощью батута». Основатель SpaceX заявил, что «батут работает».

«Батут работает» Маск подколол Рогозина. Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», — написал Соловьев (орфография и пунктуация автора сохранены).