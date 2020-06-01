«Подколол»: Соловьев ответил на шутку Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до минувшей субботы американские астронавты летали к Международной космической станции только на российских кораблях "Союз".

После введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на МКС при помощи батута. Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, после чего предприниматель пошутил, что "батут работает".

"Маск подколол Рогозина. Чем ответит "Роскосмос"? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить", — отметил Соловьев.

Накануне Маск по-русски ответил Рогозину, подчеркнув, что рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции, а астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией.