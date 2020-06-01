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Умер художник Христо Явашев 

Газета.Ru и ещё 4 56 минут назад
Умер художник Христо Явашев
Фото: EPA/TASS/ALEXANDRA WEY
В возрасте 84 лет скончался американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на совместном сайте Явашева и его покойной жены и соавтора Жанны-Клод де Гийебон.
Сообщается, что художник, известный как Христо, умер от естественных причин в воскресенье, 31 мая 2020 года, в собственном доме в Нью-Йорке.
Явашев был одним из самых известных представителей жанра лэнд-арт. Он получил всемирную славу как "виртуоз обертки", в которую он упаковывал в кусок ткани известные объекты. Среди его работ — "Обернутый Рейхстаг" в Берлине, "Ворота" в Центральном парке Нью-Йорка, "Обернутый берег" в Сиднее.
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