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В Петербурге разрешили ходить по улицам без маски 

Парламентская газета и ещё 11 1 час назад
В Петербурге разрешили ходить по улицам без маски
Фото: АГН МОСКВА
С 1 июня ношение масок и перчаток на улицах в Санкт-Петербурге стало необязательным — вступили в силу изменения в постановление правительства города об ограничениях, вызванных эпидемией коронавируса.
Новые правила будут действовать до 14 июня. Они не так сильно меняют жизнь петербуржцев, как они ждали. Во всяком случае, магазины непродовольственных товаров, кафе и рестораны, на открытие которых надеялись многие горожане, пока останутся закрытыми. Зато начали работу юридические и нотариальные конторы. Но, чтобы воспользоваться их услугами, понадобится предварительно записаться.
Снова можно будет посещать и кладбища — поодиночке или семьёй. Собираться у могил с родными и близкими теперь тоже можно, но лишь для участия в похоронах. При этом придётся соблюдать санитарные требования, в том числе — надевать маски и перчатки.
Кстати, они остаются обязательными при посещении всех организаций, деятельность которых не приостановлена, в том числе магазинов, предприятий бытовых услуг, вокзалов, аэропортов. Их надо надевать в общественном транспорте и на его остановках. Зато в прочих местах, в том числе на улице, использование средств защиты стало лишь рекомендацией.
Послабление сделали и петербуржцам старше 65 лет. Теперь им тоже только рекомендовано сидеть дома, запрета на выход на улицу больше нет. Также пожилых людей просят при этом соблюдать социальную дистанцию в полтора метра всюду, кроме транспорта.
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Общество , Другое , Ситуация в мире , Санкт-Петербург
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