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Гигантский град обрушился на уральский город 

Ura.Ru 12 минут назад
На российский город обрушился гигантский град
Фото: РИА Новости
В Миассе прошел град размером с перепелиное яйцо. Крупные куски льда засыпали улицы города и огороды местных жителей.
Ura.Ru
В социальный сетях сообщают, что те, кто не успел спрятаться, получил небольшие ушибы. Также отмечается, что в результате непогоды могли пострадать автомобили.
Синоптики прогнозировали грозы, град и мощные порывы ветра на территории Челябинской области только 1 июня. В ГУ МЧС по региону предупредили о возможных авариях на объектах и линиях энергосистем и отключениях систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения
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Общество , Погода , МЧС , Миасс
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