На российский город обрушился гигантский град

Миассе прошел град размером с перепелиное яйцо. Крупные куски льда засыпали улицы города и огороды местных жителей.

Ura.Ru

В социальный сетях сообщают, что те, кто не успел спрятаться, получил небольшие ушибы. Также отмечается, что в результате непогоды могли пострадать автомобили.