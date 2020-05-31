На российский город обрушился гигантский град

В Миассе прошел град размером с перепелиное яйцо. Крупные куски льда засыпали улицы города и огороды местных жителей.
Ura.Ru
В социальный сетях сообщают, что те, кто не успел спрятаться, получил небольшие ушибы. Также отмечается, что в результате непогоды могли пострадать автомобили.
Синоптики прогнозировали грозы, град и мощные порывы ветра на территории Челябинской области только 1 июня. В ГУ МЧС по региону предупредили о возможных авариях на объектах и линиях энергосистем и отключениях систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения