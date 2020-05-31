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Попова заявила, что заражение коронавирусом от кошек не доказано 

BFM.RU 1 час назад
Заражение коронавирусом от кошек не смогли доказать
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что утверждать, что человек может заразиться коронавирусом от домашнего животного, например кошки, пока нельзя.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Поповой Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24». Глава ведомства отметила, что информации на этот счет слишком мало, чтобы делать выводы. Вопрос, по ее словам, надо изучать.
При этом в первых публикациях китайских ученых на эту тему утверждалось, что заразиться от домашних животных нельзя.
В минувший вторник пресс-служба Россельхознадзора подтвердила инфицирование кошки новым коронавирусом. Однако в ведомстве подчеркнули, что коронавирус от домашних животных-компаньонов человеку не передается, напоминает «Интерфакс».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также международные и национальные объединения ветеринаров подчеркивали, что животные не являются переносчиками заболевания. Как правило, именно владельцы кошек сначала заболевали вирусом, а потом начинали болеть их питомцы.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Россельхознадзор , ВОЗ , Роспотребнадзор , Интерфакс
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