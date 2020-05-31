Названа дата начала климатического лета 

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Уже к следующим выходным в Москве ожидается потепление до 20-25 и наступит климатическое лето. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 1 июня температура в Европейской России резко упадет на восемь-девять градусов.

Тишковец отметил, что после похолодания в выходные погода улучшится и уже к четвергу столбики термометров «будут штурмовать 20-градусные высоты».