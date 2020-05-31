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Названа дата начала климатического лета 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названа дата начала климатического лета
Фото: РИА Новости
Уже к следующим выходным в Москве ожидается потепление до 20-25 и наступит климатическое лето. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 1 июня температура в Европейской России резко упадет на восемь-девять градусов.
Тишковец отметил, что после похолодания в выходные погода улучшится и уже к четвергу столбики термометров «будут штурмовать 20-градусные высоты».
«А к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше», — пояснил Тишковец.
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Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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