Детские лагеря откроют с 1 июля

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации позволяет начать детский отдых с 1 июля. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".
"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля, в том числе и в наших федеральных оздоровительных центрах — это "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена"", — сказал Кравцов.