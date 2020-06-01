Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эпидемическая ситуация в России позволяет начать детский отдых с 1 июля 

ТАСС и ещё 5 44 минуты назад
Детские лагеря откроют с 1 июля
Фото: РИА Новости
Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации позволяет начать детский отдых с 1 июля. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена".
"Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля, в том числе и в наших федеральных оздоровительных центрах — это "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена"", — сказал Кравцов.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТАСС: последние новости
Пашинян заявил, что в случае выздоровления от COVID-19 посетит парад Победы в Москве Пашинян заявил, что в случае выздоровления от COVID-19 посетит парад Победы в Москве Эксперт Минздрава: в России с ВИЧ живут около 10 тыс. детей Эксперт Минздрава: в России с ВИЧ живут около 10 тыс. детей На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей
Общество , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Влад Лисовец заболел коронавирусом
Влад Лисовец заболел коронавирусом
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Парки откроются для прогулок в Подмосковье
Парки откроются для прогулок в Подмосковье
У Кадырова заметили катетер
У Кадырова заметили катетер
Для чего нужны новые пробы грунта Луны?
Для чего нужны новые пробы грунта Луны?
Видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение