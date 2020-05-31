Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ рассказали об этапах отказа от безопасного поведения 

Майк Габриелян и ещё 32 13 минут назад
В РФ рассказали об этапах отказа от безопасного поведения
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия не сможет выйти из режима ковид-ограничений в один момент. В эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что режим выхода в субъектах Федерации будет разным. Каждый регион ослабит режим в свой срок.
«Мы надеемся, что этот процесс будет успешным… динамика есть, процесс идет, он позитивный», — сказала Попова.
Глава ведомства отметила, что регионов со снижающимся коэффициентом распространения COVID-19 становится больше с каждым днем.
Регионы, где этот показатель не более 1, могут при наличии свободных инфекционных коек и достаточном охвате тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8 начинается второй этап. При значении менее 0,5 — третий.
Определенное количество субъектов сегодня находятся на первом этапе. Гораздо меньшее — на втором
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые объявили, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Комментарии 5
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович пожаловалась на проблемы с весом
Семенович пожаловалась на проблемы с весом
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
Протесты в в США: власти вводят Национальную гвардию
Протесты в в США: власти вводят Национальную гвардию
Песков заявил о небходимости «беречь президента»
Песков заявил о небходимости «беречь президента»
Рудковская сплясала с бутылкой в руках
Рудковская сплясала с бутылкой в руках
Видео
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
01:08
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
Происшествия Криминал
Между Россией и США разгорается новый скандал
01:35
Между Россией и США разгорается новый скандал
Политика В мире
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
01:19
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение