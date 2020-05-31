В РФ рассказали об этапах отказа от безопасного поведения 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия не сможет выйти из режима ковид-ограничений в один момент. В эфире телеканала «Россия 24» она заявила , что режим выхода в субъектах Федерации будет разным. Каждый регион ослабит режим в свой срок.

«Мы надеемся, что этот процесс будет успешным… динамика есть, процесс идет, он позитивный», — сказала Попова.

Глава ведомства отметила, что регионов со снижающимся коэффициентом распространения COVID-19 становится больше с каждым днем.

Регионы, где этот показатель не более 1, могут при наличии свободных инфекционных коек и достаточном охвате тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8 начинается второй этап. При значении менее 0,5 — третий.

Определенное количество субъектов сегодня находятся на первом этапе. Гораздо меньшее — на втором