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Крымчане ответили журналисту, который пожелал «сдохнуть» жителям полуострова 

Экспресс газета и ещё 3 26 минут назад
«Пусть сдохнут»: крымчане ответили Дроздову
Фото: facebook.com
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что украинский журналист Остап Дроздов, пожелавший донбассцам и крымчанам смерти, — больной человек, пишет РИА «Новости».
«Этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское он — больной человек. Он болен неизлечимым вирусом украинского национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он перещеголял многих националистов в этом качестве», — заявил Форманчук.
Также глава крымской общественной палаты ответил на возможную новую блокаду со стороны Украины. Он отметил, что Киев уже пробовал все возможные блокады: перекрытие воды и электроэнергии. Но ничего хорошего из этого не вышло.
Ранее «Экспресс газета» писала, что 41-летний журналист Остап Дроздов пожелал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть» за пророссийскую позицию. Львовский пропагандист пояснил, что он является сторонником «тотальной» блокады Донбасса и Крыма. Их жители, по мнению Дроздова, заслуживают смерти.
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Комментарии 9
Общество , В мире , Украина , Крым наш , Александр Форманчук , Остап Дроздов , РИА Новости , Республика Крым
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