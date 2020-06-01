«Пусть сдохнут»: крымчане ответили Дроздову

«Этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское он — больной человек. Он болен неизлечимым вирусом украинского национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он перещеголял многих националистов в этом качестве», — заявил Форманчук.

Также глава крымской общественной палаты ответил на возможную новую блокаду со стороны Украины. Он отметил, что Киев уже пробовал все возможные блокады: перекрытие воды и электроэнергии. Но ничего хорошего из этого не вышло.

Ранее «Экспресс газета» писала, что 41-летний журналист Остап Дроздов пожелал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть» за пророссийскую позицию. Львовский пропагандист пояснил, что он является сторонником «тотальной» блокады Донбасса и Крыма. Их жители, по мнению Дроздова, заслуживают смерти.