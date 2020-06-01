Котяков рассказал о росте безработицы в России 

«В этих условиях мы ставим основной при приоритетной задачей поддержание россиян, оставшихся без заработка», — отметил министр.

В частности, по его словам, максимально упрощён процесс с подачи заявление в центр занятости: сделать это можно дистанционно через портал «Работа в России». Данным сервисом уже воспользовались 1,6 миллиона граждан.