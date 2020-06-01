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Котяков рассказал о росте безработицы в России 

Парламентская газета и ещё 5 41 минуту назад
Котяков рассказал о росте безработицы в России
Фото: MOSREG.RU
Количество зарегистрированных безработных в России продолжает расти, сейчас их уже 2 миллиона 90 тысяч человек, сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
«В этих условиях мы ставим основной при приоритетной задачей поддержание россиян, оставшихся без заработка», — отметил министр.
В частности, по его словам, максимально упрощён процесс с подачи заявление в центр занятости: сделать это можно дистанционно через портал «Работа в России». Данным сервисом уже воспользовались 1,6 миллиона граждан.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться за три месяца.
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Общество , Другое , Антон Котяков , Владимир Путин , Минтруд , Совет Федерации
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