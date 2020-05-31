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«Обожаю Россию за такие странности»: американец назвал привлекательную черту русских 

Майк Габриелян 10 минут назад
«Обожаю Россию за такие странности»
Фото: РИА Новости
Американец Томас Халберт, живущий в России, рассказал, что ему больше всего нравится в русских. Его цитирует дзен-канал «Друзья России».
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По словам иностранца, он судит о нации по собственному опыту.
«Наиболее заметная черта, которую я обнаружил у русских, с которыми я столкнулся — это отсутствие какой-либо долгосрочного злопамятства», — говорит Томас.
Он не отрицает, что русские могут сильно злиться, но эмоции быстро остывают, и через некоторое время само собой наступает примирение.
«Например, вы ругаетесь с продавцом в магазине, потому что вы наклеили неправильную наклейку на капусту, и она думает, что вы пытаетесь обмануть магазин, сбить цену и купить товар дешевле. На следующей неделе вы идете в тот же магазин, и она спрашивает о ваших детях, хотите ли вы приобрести пакет и предлагает товары по акции», — привел пример американец.
Такие же отношения возникают порой с коллегами, женой, роднёй. Это может поставить иностранца в тупик: обиды, упреки и укоры больше не вспоминаются, всё вернулось в норму само по себе, хотя никто и не думал извиняться.
«Мне потребовались годы, чтобы привыкнуть к этому, но теперь, когда я привык к такой особенности русских, это довольно удобно. В некоторых моментах это очень облегчает жизнь. Просто поскандалить до срыва голоса, а затем вернуться к нормальной жизни. Это странно и в то же время круто. Обожаю Россию за такие странности», — подытожил Томас.
Ранее «Рамблер» рассказывал о проруби после бани и других привычках русских, удивляющих китайцев.
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