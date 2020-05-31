Американец Томас Халберт, живущий в России , рассказал, что ему больше всего нравится в русских. Его цитирует дзен-канал «Друзья России».

По словам иностранца, он судит о нации по собственному опыту.

«Наиболее заметная черта, которую я обнаружил у русских, с которыми я столкнулся — это отсутствие какой-либо долгосрочного злопамятства», — говорит Томас.

Он не отрицает, что русские могут сильно злиться, но эмоции быстро остывают, и через некоторое время само собой наступает примирение.

«Например, вы ругаетесь с продавцом в магазине, потому что вы наклеили неправильную наклейку на капусту, и она думает, что вы пытаетесь обмануть магазин, сбить цену и купить товар дешевле. На следующей неделе вы идете в тот же магазин, и она спрашивает о ваших детях, хотите ли вы приобрести пакет и предлагает товары по акции», — привел пример американец.

Такие же отношения возникают порой с коллегами, женой, роднёй. Это может поставить иностранца в тупик: обиды, упреки и укоры больше не вспоминаются, всё вернулось в норму само по себе, хотя никто и не думал извиняться.

«Мне потребовались годы, чтобы привыкнуть к этому, но теперь, когда я привык к такой особенности русских, это довольно удобно. В некоторых моментах это очень облегчает жизнь. Просто поскандалить до срыва голоса, а затем вернуться к нормальной жизни. Это странно и в то же время круто. Обожаю Россию за такие странности», — подытожил Томас.