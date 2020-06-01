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В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 40 минут назад
Названо число умерших пациентов с COVID–19 в Москве
Фото: ТАСС
В Москве за минувшие сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит сообщение штаба ТАСС.
Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2553 человек.
Днем ранее в Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом. Отметим, согласно методике ВОЗ, смертность в Москве оказалась одной из самых низких.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.
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Общество , Новости Москвы
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