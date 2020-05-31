В России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса 

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России за последние сутки выявили 9268 новых случаев коронавируса. Суточный рост составил 2,3%. Статистику на 31 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 138 летальных исходов. Это самое низкое число умерших за сутки с 25 мая. Полностью выздоровели 4414 человека.

Из всех пациентов 40,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (2595) и Московской области (757), Петербурге (369) и Нижегородской области (301).

Меньше всего новых случаев в Севастополе (0), Ненецком (1) и Чукотском АО (2).

С момента пандемии в России проведено более 10,6 млн тестов. Выявлено 405 843 случая коронавируса. Излечились 171 883 человека. Зарегистрировано 4 693 летальных исхода.