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В России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 34 минуты назад
В России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
Фото: Reuters
В России за последние сутки выявили 9268 новых случаев коронавируса. Суточный рост составил 2,3%. Статистику на 31 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировано 138 летальных исходов. Это самое низкое число умерших за сутки с 25 мая. Полностью выздоровели 4414 человека.
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Из всех пациентов 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (2595) и Московской области (757), Петербурге (369) и Нижегородской области (301).
Меньше всего новых случаев в Севастополе (0), Ненецком (1) и Чукотском АО (2).
С момента пандемии в России проведено более 10,6 млн тестов. Выявлено 405 843 случая коронавируса. Излечились 171 883 человека. Зарегистрировано 4 693 летальных исхода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые объявили, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным.
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