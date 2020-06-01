В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции 

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Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 8 июня из-за эпидемии коронавируса, сообщает оперштаб региона.

"Режим ограничительных мероприятий в Карачаево-Черкесии продлен до 8 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 1137 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 313 человек выздоровели, шестеро скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.