Неправильный чай вызывает рак?

Sohu (Китай) . Употребление слишком горячего чая может даже вызвать рак. Автор рассказывает о том, когда и какой именно пить чай, чтобы это пошло на пользу здоровью. Чай обладает множеством целебных свойств, но многие пьют его неправильно, утверждает. Употребление слишком горячего чая может даже вызвать рак. Автор рассказывает о том, когда и какой именно пить чай, чтобы это пошло на пользу здоровью.

Китайцы уделяют большое внимание питанию. Чай — это не только повседневный напиток, он также обладает множеством целебных свойств. Однако его необходимо пить правильно, иначе может возникнуть риск развития рака.

Употребление слишком горячего чая может вызвать рак

Одна чашка горячего чая в день повышает риск развития рака пищевода, считают иранские исследователи. Кроме того, если температура чая составляет +65-69 градусов, то этот риск удваивается. А при температуре +70 градусов, вероятность возникновения рака пищевода увеличивается в восемь раз! Если пить чай в течение двух минут после заваривания, то риск развития рака пищевода будет в пять раз выше, чем через четыре минуты. Другие исследования показали, что самая оптимальная температура для употребления чая составляет +56-60 градусов.

«Опасен не только слишком горячий чай, — предупреждает тайваньский диетолог Чжан Сылань. — Если в чае содержатся остатки пестицидов, то он также может негативно отразиться на здоровье». Если вас это беспокоит, то лучше сливать первую заварку чая, открывать крышку при приготовлении чая, чтобы не скапливался водяной пар. Таким образом, пестициды будут испаряться вместе с паром. При покупке чая следует отдавать предпочтение органическому чаю, так как он более безопасен.

Как же тогда пить чай, чтобы избежать возникновение рака?

1. Зеленый чай обладает противоопухолевыми свойствами

Как эндогенные, так и экзогенные свободные радикалы обладают канцерогенным действием, но природные антиоксиданты могут поглощать свободные радикалы, поэтому противоопухолевые свойства природных антиоксидантов привлекли внимание людей. Зеленый чай содержит «чайные полифенолы» и другие природные антиоксиданты. Таким образом, употребление зеленого чая до или после еды усиливает действие различных антиоксидантов, разрушая свободные радикалы.

2. Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, предотвращают развитие рака

В зеленом чае содержится в пять раз больше полифенолов, чем в обычном чае. Зеленый чай снижает вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний. Раньше ученые не понимали, какие именно вещества выполняют эту профилактическую роль, поэтому не было ясно, сколько чашек зеленого чая следует выпивать в день. Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, обладают противораковыми свойствами. Ученые также обнаружили, что молекулярная структура полифенолов аналогична структуре противоопухолевого препарата Метотрексат. Дигидрофолатредуктаза (ДГФР) очень важна как для здоровых, так и для раковых клеток. Полифенолы в составе зеленого чая блокируют ДГФР, но по своему действию они слабее Метотрексата, поэтому отрицательное влияние на здоровые клетки будет меньше, чем у противоопухолевых препаратов.

3. Чай пуэр против онкологии

В ходе сравнения эффективности различных видов зеленого чая выяснилось, что чай пуэр обладает сильным эффектом при разрушении раковых клеток. Длительное употребление этого чая больными раком воздействует на уже образовавшиеся опухолевые клетки, делая их форму более круглой, благодаря чему они становятся более податливыми к уничтожению. Кроме того, под фармакологическим действием пуэра происходят различные химические реакции, которые вызывают распад ядер и гибель раковых клеток.

Развитие каких видов рака предотвращает чай?

1. Рак простаты

Согласно недавним исследованиям, употребление черного или зеленого чая может предотвратить развитие опухоли предстательной железы, снизить уровень холестерина, уменьшить повреждение клеток, вызванное курением, и даже предотвратить сердечные заболевания.

Было проведено исследование, в котором участвовали 20 пациентов мужского пола с раком предстательной железы. До проведения операции они выпивали по пять чашек чая каждый день. После операции были проанализированы образцы их крови и тканей предстательной железы. Было установлено, что в образцах этих тканей содержится высокий уровень фенола. После добавления черного, зеленого чая или соды в питательную среду раковых клеток скорость их роста значительно снижалась.

2. Рак яичников

Ученые из Австралии и Китая недавно обнаружили, что зеленый чай снижает вероятность возникновения рака яичников. Частота заболеваемости раком яичников у женщин, ежедневно употребляющих зеленый чай почти на 60% ниже, чем у других женщин.

Для того, чтобы выяснить причины рака яичников, исследователи из Университета Кертина в Австралии и онкологической больницы провинции Чжэцзян в Китае провели эксперимент, в котором приняли участие 900 женщин. Из их числа у 254 человек был выявлен рак яичников, остальные женщины были здоровы. Полученные результаты показали, что ежедневное употребление чая, особенно зеленого, может значительно снизить частоту возникновения рака яичников у женщин. Ученые также установили, что различные факторы, как курение, оральные контрацептивы, физические упражнения и наследственность, оказывают различное влияние на развитие рака яичников.

3. Рак кожи

Употребление нескольких чашек чая в день может снизить риск развития двух самых распространенных видов рака кожи, выяснили исследователи медицинской школы Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире. Изучив пищевые привычки и состояние здоровья 2,2 тысяч человек, ученые обнаружили, что у людей, которые пили чай, наблюдается низкий риск развития двух часто встречаемых видов рака кожи, а именно плоскоклеточной карциномы и базалиомы. Люди, употребляющие более одной чашки чая в день, на 20-30% реже болеют вышеперечисленными заболеваниями, по сравнению с теми, кто не пьет чай вообще.

Исследования показали, что в чае содержатся антиоксиданты под названием эпигаллокатехина галлат, которые могут ограничивать негативное влияние ультрафиолетового излучения на кожу. У людей, которые выпивают две и более чашек чая в день на протяжении нескольких десятков лет, этот эффект еще более выражен. Однако полученные результаты не означают, что употребление чая исключает использование средств для защиты от солнца, заявили эксперты. Нет никаких доказательств того, что чай снижает риск развития рака кожи у людей, многократно получающих солнечные ожоги.

А в каких случаях чай, наоборот, вредит здоровью?

1. Употребление чая на пустой желудок

Употребление большого количества чая натощак будет подавлять выделение желудочного сока, понижать его кислотность, тем самым негативно влияя на пищеварение, вызывая головные боли, учащенное сердцебиение, отравление чаем и другие симптомы.

2. Употребление чая при повышенной температуре тела

Кофеин и другие вещества, содержащиеся в чае, оказывают стимулирующее действие, ускоряют кровообращение и утяжеляют течение болезни. Дубильная кислота обладает вяжущими свойствами, что может сказаться на процессе терморегуляции организма. В таком случае тепло не будет нормально выделяться, и температура тела не будет падать. Поэтому нельзя пить чай при высокой температуре, иначе это только усугубит болезнь.

3. Употребление чая сразу после еды

Дубильная кислота, входящая в состав чая, соединяется с железом, содержащимся в принимаемой пище. Это нарушает процесс всасывания железа в кишечнике и может вызвать анемию. А соединение дубильной кислоты с белком замедлит перистальтику кишечника, что увеличит число токсинов и канцерогенов, а также вызовет запор!

4. Употребление свежего чая

Свежий чай содержит множество веществ, которые оказывают сильное стимулирующее воздействие на слизистую оболочку желудка, вызывая различные заболевания.

5. Употребление чая после алкоголя

Употребление чая после алкоголя очень вредно для почек. Вино оказывает стимулирующее действие на кровообращение, ускоряя метаболизм миокарда. Последующее употребление чая также увеличит объем крови и, соответственно, нагрузку на сердце.

6. Употребление чая во время приема лекарств

Вещества, содержащиеся в чае, могут вступать в реакцию с некоторыми лекарственными препаратами, что повлияет на их эффективность.

7. С осторожностью пить чай следует беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями желудка, анемией, дистрофией, неврастенией и т.д.

С древних времен чай всегда был любимым напитком китайцев. Он обладает множеством полезных свойств, но только в том случае, если правильно его употреблять!