Рейс с россиянами прибыл из Лондона в Петербург

По данным пресс-службы администрации губернатора Петербурга, рейсом из Лондона в Россию вернулись 70 человек, передает ТАСС.

У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Власти Санкт-Петербурга подготовили автобусы для перевозки пассажиров из расчета не более 25 человек в каждом. Такая заполняемость позволяет доставить всех по домам за 2-3 часа.