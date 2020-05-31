Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одобренный Минздравом РФ препарат от COVID будет доступен не всем 

Ura.Ru и ещё 2 16 минут назад
Препарат от коронавируса будет доступен не всем
Фото: © URA.RU
Отечественный препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступит в российские больницы уже 11 июня. Однако его исследования продолжатся до конца лета. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который работает над лекарством совместно с группой компании «ХимРар».
«Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года. Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. Назначаться он будет только в больницах, применяться под надзором врачей», — передают «Известия» слова представителей РФПИ.
Разработчики говорят, что эффективность лекарства составляет выше 80%. «Авифавир» полностью производится из российского сырья, однако его основа — вещество «Фавипиравир», была разработана в Японии. Применение препарата позволило сократить период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при стандартной терапии. На этом этапе лечения 65% пациентов, принимавших «Авифавир», имели отрицательный тест на коронавирус. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. В настоящий момент произведено уже 18 тысяч упаковок лекарства. В июне в больницы поставят 60 тысяч упаковок.
«Технологические мощности позволяют производить 720 тысяч упаковок в год. При этом производственные мощности могут быть увеличены вдвое, если это необходимо», — рассказали в РФПИ.
Вложения в разработку и производство «Авифавира» составляют более полумиллиарда рублей, примерно половина из которых — государственные средства.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ официально одобрил первое российское лекарство против коронавируса. Препарат под названием «Авифавир» внесен в государственный реестр лекарственных средств. Во время тестирования препарата не было выявлено никаких новых побочных эффектов.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Ura.Ru: последние новости
Соловьев призвал усмирить активистку КПРФ. Она поддержала идею жечь антенны сотовой связи Соловьев призвал усмирить активистку КПРФ. Она поддержала идею жечь антенны сотовой связи Авиадебоширов могут начать штрафовать на полмиллиона рублей Авиадебоширов могут начать штрафовать на полмиллиона рублей Больных коронавирусом новосибирцев селят в палатках у госпиталя Больных коронавирусом новосибирцев селят в палатках у госпиталя
Комментарии 3
Общество , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Песков кардинально изменил свой образ
Песков кардинально изменил свой образ
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение