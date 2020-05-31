Препарат от коронавируса будет доступен не всем

Отечественный препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступит в российские больницы уже 11 июня. Однако его исследования продолжатся до конца лета. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который работает над лекарством совместно с группой компании «ХимРар».

«Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года. Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. Назначаться он будет только в больницах, применяться под надзором врачей», — передают «Известия» слова представителей РФПИ.

Разработчики говорят, что эффективность лекарства составляет выше 80%. «Авифавир» полностью производится из российского сырья, однако его основа — вещество «Фавипиравир», была разработана в Японии. Применение препарата позволило сократить период болезни у участников испытаний до четырех дней вместо девяти при стандартной терапии. На этом этапе лечения 65% пациентов, принимавших «Авифавир», имели отрицательный тест на коронавирус. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. В настоящий момент произведено уже 18 тысяч упаковок лекарства. В июне в больницы поставят 60 тысяч упаковок.

«Технологические мощности позволяют производить 720 тысяч упаковок в год. При этом производственные мощности могут быть увеличены вдвое, если это необходимо», — рассказали в РФПИ.

Вложения в разработку и производство «Авифавира» составляют более полумиллиарда рублей, примерно половина из которых — государственные средства.