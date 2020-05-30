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Врачи-психиатры признали якутского «шамана» Габышева опасным для окружающих 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Якутского «шамана» признали опасным для окружающих
Фото: РИА Новости
Медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. Об этом ТАСС сообщил юрист "Правозащиты Открытка" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.
"В пятницу, 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом Александром Габышевым заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача Якутского психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих", — сказал он.
Как ранее сообщала журналистам адвокат Габышева Ольга Тимофеева, 12 мая ее подзащитного госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. До этого у Габышева было диагностировано психиатрическое заболевание.
По словам Прянишникова, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. "Хотя для подачи иска Кодекс административного судопроизводства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться", — сказал юрист.
В сентябре прошлого года в отношении Габышева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с "шамана" сняли.
В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.
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Общество , Александр Габышев , Ольга Тимофеева
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