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Соловьев: В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы? 

Luga1news.ru и ещё 1 15 часов назад
«В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы?»
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Соловьев на своем Телеграм-канале прокомментировал беспорядки в США. Об этом сообщает корреспондент luga1news.ru.
"В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы? Что-то долго тянут. Как там "русская принцесса" из Тик-Тока? Молчит? А что-то все наши оппы долго слова подбирают? Методичка запаздывает, а своим умом они не привыкли пользоваться. Как там Госдеп? Уже потребовал освободить всех, задержанных полицией, и не препятствовать волеизьявлению народа? Помогли «вертолётные" деньги? Судя по тому, с какой радостью грабят магазины, народ зажиточным себя не чувствует, а вот неуверенным в завтрашнем дне — точно. Из тех, кто вышел на улицы, сколько стали безработными недавно? Более 40 миллионов человек потеряли работу. Может быть, США ошиблись, выбирая способ борьбы с коронавирусом? Массовую психологию надо учитывать. Человек без работы уже находится в стрессовом состоянии и может вспыхнуть как спичка, тем более, что повод уж совсем вопиющий. Старые дрожжи: расизм и полицейский беспредел. Black Lives Matter перешло в I Can't Breathe.
И что в сухом остатке? Политических требований протестующие не выдвигают, что для США обычно. Так что, пока демократы будут бодаться с Трампом, экономисты будут подсчитывать ущерб от массовых акций, судя по всему, гигантский, медики констатировать резкий рост числа заболевших COVID-19 (так как все забыли про меры предосторожности), а конспирологи искать руку Москвы и Пекина", — пишет Соловьев.
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Комментарии 3
Общество , Массовые беспорядки , Владимир Соловьев , Госдеп США , Москва , США
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