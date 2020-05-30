Журналист Владимир Соловьев на своем Телеграм-канале прокомментировал беспорядки в США . Об этом сообщает корреспондент luga1news.ru.

"В беспорядках в США ещё не нашли руку Москвы? Что-то долго тянут. Как там "русская принцесса" из Тик-Тока? Молчит? А что-то все наши оппы долго слова подбирают? Методичка запаздывает, а своим умом они не привыкли пользоваться. Как там Госдеп? Уже потребовал освободить всех, задержанных полицией, и не препятствовать волеизьявлению народа? Помогли «вертолётные" деньги? Судя по тому, с какой радостью грабят магазины, народ зажиточным себя не чувствует, а вот неуверенным в завтрашнем дне — точно. Из тех, кто вышел на улицы, сколько стали безработными недавно? Более 40 миллионов человек потеряли работу. Может быть, США ошиблись, выбирая способ борьбы с коронавирусом? Массовую психологию надо учитывать. Человек без работы уже находится в стрессовом состоянии и может вспыхнуть как спичка, тем более, что повод уж совсем вопиющий. Старые дрожжи: расизм и полицейский беспредел. Black Lives Matter перешло в I Can't Breathe.

И что в сухом остатке? Политических требований протестующие не выдвигают, что для США обычно. Так что, пока демократы будут бодаться с Трампом, экономисты будут подсчитывать ущерб от массовых акций, судя по всему, гигантский, медики констатировать резкий рост числа заболевших COVID-19 (так как все забыли про меры предосторожности), а конспирологи искать руку Москвы и Пекина", — пишет Соловьев.