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Скончался старейший артист РАМТ Юльен Балмусов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 40 минут назад
Народный артист России умер из-за коронавируса
Фото: ramt.ru
Народный артист России, артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов скончался на 80-м году от коронавируса, сообщили в пресс-службе театра.
«У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов — старейший артист театра», — сообщили в учреждении, передает ТАСС. Там уточнили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Балмусов обладал редким природным дарованием, пояснили в театре.
«Редкое природное дарование, огромный творческий диапазон, сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра», — пояснили в РАМТ.
Балмусов родился 6 июля 1940 года, он работал в РАМТ с 1962 года, куда его приняли после Театрального училища имени Щепкина. Он сыграл порядка 100 ролей, включая главные и эпизодические. В 1985 году его наградили Госпремией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.
Также Балмусов сыграл свыше 20 ролей в кино. Он исполнил роль Феликса Дзержинского в картинах «Сокровище республики», «Слушай», «Залп Авроры», «На одной планете», «Доверие».
Юльен Балмусов играл у режиссеров Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского, Константина Худякова.
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Комментарии 1
Общество , Другое , Сергей Бондарчук , Андрей Михалков-Кончаловский , Феликс Дзержинский , Юльен Балмусов , Виктор Гюго , Константин Худяков , ИТАР-ТАСС
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