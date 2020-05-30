Россиянка родила на улице в ожидании скорой

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Жительница Дзержинска родила на улице, не дождавшись скорой помощи 

Говорит Москва и ещё 6 2 часа назад
В соцсетях появилось видео, на котором показано, как беременная лежит на асфальте возле дома. Рядом находится спецавтомобиль с медиками.
«Это нормально, когда роженица ждёт скорую и рожает у подъезда? Рожает стоя прямо себе в штаны. По приезде скорой врачи не отреагировали никак. Хотели уехать, пока не включили камеру. Они начали спасать ребёнка, когда на них стали кричать», — написала автор видео.
Пользователи соцсетей отмечают, что роды — процесс небыстрый, поэтому у молодой матери было время добраться до больницы на такси или зайти в квартиру.
В Минздраве Нижегородской области информацию пока не комментировали. О самочувствии матери и ребёнка ничего не сообщается.
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Общество , Видео , Другое , Минздрав РФ
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