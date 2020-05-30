Россиянка родила на улице в ожидании скорой

В соцсетях появилось видео, на котором показано, как беременная лежит на асфальте возле дома. Рядом находится спецавтомобиль с медиками.

«Это нормально, когда роженица ждёт скорую и рожает у подъезда? Рожает стоя прямо себе в штаны. По приезде скорой врачи не отреагировали никак. Хотели уехать, пока не включили камеру. Они начали спасать ребёнка, когда на них стали кричать», — написала автор видео.

Пользователи соцсетей отмечают, что роды — процесс небыстрый, поэтому у молодой матери было время добраться до больницы на такси или зайти в квартиру.