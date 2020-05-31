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Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Фото: РИА Новости
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели в субботу из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Помощь при вылете 322 соотечественникам оказали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.
Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево — 11:45 мск, пишет ТАСС. В столице соотечественников пересадят на два других самолета. Один направится в Ростов-на-Дону и Махачкалу, второй — в Екатеринбург и Новосибирск.
Ранее сообщалось, что на четвертое июня запланирован вывозной рейс для россиян, находящихся в Латинской Америке. В посольстве РФ в Бразилии напоминают, что для того, чтобы попасть на борт гражданам РФ нужно зарегистрироваться на портале госуслуг.
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Общество , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Москва , Нью-Йорк
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