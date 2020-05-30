В России коронавирусом заразилось 8952 человека

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8952 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 396 575 человек, из которых выздоровело 167 469. Зафиксирован ещё 181 летальный исход. За всё время скончалось 4555 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2 367 Московская область — 735 Санкт-Петербург — 365 Нижегородская область — 289 Свердловская область — 261 Ханты-Мансийский АО — 167 Иркутская область — 162 Архангельская область — 158 Волгоградская область — 154 Ростовская область — 152 Челябинская область — 150 Красноярский край — 136 Республика Дагестан — 126 Республика Саха (Якутия) — 114 Новосибирская область — 109 Тульская область — 107 Брянская область — 105 Ульяновская область — 98 Саратовская область — 96 Смоленская область — 95 Калужская область — 90 Пензенская область — 90 Воронежская область — 89 Чувашская Республика — 89 Ивановская область — 87 Ставропольский край — 84 Белгородская область — 83 Краснодарский край — 82 Республика Башкортостан — 80 Ярославская область — 79 Орловская область — 78 Кировская область — 78 Кабардино-Балкарская Республика — 77 Рязанская область — 74 Липецкая область — 72 Курская область — 71 Тамбовская область — 71 Алтайский край — 71 Пермский край — 70 Владимирская область — 63 Новгородская область — 63 Республика Татарстан — 63 Хабаровский край — 59 Ленинградская область — 55 Республика Тыва — 55 Карачаево-Черкесская Республика — 54 Калининградская область — 51 Омская область — 50 Приморский край — 50 Республика Северная Осетия — 49 Камчатский край — 46 Мурманская область — 45 Оренбургская область — 45 Республика Ингушетия — 44 Республика Марий Эл — 44 Тверская область — 43 Псковская область — 42 Самарская область — 42 Республика Мордовия — 40 Астраханская область — 39 Забайкальский край — 33 Республика Коми — 31 Ямало-Ненецкий АО — 30 Республика Хакасия — 30 Костромская область — 28 Тюменская область — 28 Республика Бурятия — 27 Республика Карелия — 25 Амурская область — 25 Удмуртская Республика — 24 Вологодская область — 22 Томская область — 22 Республика Калмыкия — 20 Республика Адыгея — 19 Чеченская Республика — 17 Курганская область — 16 Кемеровская область — 13 Еврейская АО — 11 Республика Крым — 8 Сахалинская область — 7 Республика Алтай — 6 Чукотский АО — 5 Ненецкий АО — 2