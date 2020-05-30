В России коронавирусом заразилось 8952 человека

Чемпионат.com: последние новости

В России вновь побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В России за сутки коронавирусом заразилось 8338 человек, отмечен 161 летальный исход

СтефенКарри — о гибели Джорджа Флойда: он не был человеком для полицейского