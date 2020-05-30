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За сутки после коронавируса в России выписаны 8212 человек 

RT на русском 28 минут назад
За сутки после коронавируса выписаны 8212 человек
Фото: РИА Новости
За сутки после коронавируса в России выписаны 8 212 человек, всего выздоровели 167 469 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
«За последние сутки выписано 8 212 человек… За весь период выписано 167 469», — говорится в сообщении.
В частности, за сутки в Москве выписаны 3599 человек, в Подмосковье — 387, в Санкт-Петербурге — 260, в Нижегородской области — 171, в Северной Осетии — 160.
Накануне сообщалось, что в России число вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки возросло на 8264.
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