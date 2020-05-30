Звезда «Москва слезам не верит» овдовела из-за COVID

"Скорбная весть. Очень. В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, — написал Сааков на своей странице в Facebook. — Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел".

Супруга кинорежиссера Наталья Вавилова в данный момент также находится в больнице и борется с коронавирусом. Ей и их с Гаспаровым дочери Анне Сааков выразил свои глубокие соболезнования, самой Вавиловой пожелал скорейшего выздоровления.

Самвел Гаспаров родился в Тбилиси в 1938 году, в семье армян. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился в мастерской знаменитого советского режиссера Михаила Ромма.

Работал режиссером Одесской киностудии и Центральной киностудии им. Горького. Его картины — это преимущественно фильмы о Гражданской войне в России. От коронавируса кинорежиссер скончался 26 мая 2020 года.