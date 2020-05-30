Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Розыгрыша» и «Москва слезам не верит» овдовела из-за COVID 

РИА Новости Крым 58 минут назад
Звезда «Москва слезам не верит» овдовела из-за COVID
Фото: РИА Новости Крым
В Москве от коронавируса на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер Самвел Гаспаров, супруг актрисы Натальи Вавиловой. Об этом в соцсетях сообщил друг семьи, редактор Георгий Сааков.
"Скорбная весть. Очень. В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, — написал Сааков на своей странице в Facebook. — Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел".
Супруга кинорежиссера Наталья Вавилова в данный момент также находится в больнице и борется с коронавирусом. Ей и их с Гаспаровым дочери Анне Сааков выразил свои глубокие соболезнования, самой Вавиловой пожелал скорейшего выздоровления.
Самвел Гаспаров родился в Тбилиси в 1938 году, в семье армян. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился в мастерской знаменитого советского режиссера Михаила Ромма.
Работал режиссером Одесской киностудии и Центральной киностудии им. Горького. Его картины — это преимущественно фильмы о Гражданской войне в России. От коронавируса кинорежиссер скончался 26 мая 2020 года.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
РИА Новости Крым: последние новости
"Давайте уважать друг друга": обсерваторы в Крыму станут платными "Давайте уважать друг друга": обсерваторы в Крыму станут платными В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры Духовника Поклонской запретили в служении за призывы нарушать режим Духовника Поклонской запретили в служении за призывы нарушать режим
Комментарии 1
Общество , Наталья Вавилова , Самвел Гаспаров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение