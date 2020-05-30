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Киберпреступность в России может вырасти более чем вдвое 

RT на русском и ещё 1 31 минуту назад
Киберпреступность в России может вырасти более чем вдвое
Фото: ТАСС
Количество совершаемых киберпреступлений в России по итогам 2020 года может вырасти более чем в два раза.
«Скорее всего, по итогам 2020 года мы увидим более чем 100-процентный прирост в сфере киберпреступности», — цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах.
Большинство экспертов согласны, что динамика киберпреступлений продлится по неблагоприятному сценарию.
Отмечается, что уже на данный момент уровень киберпреступности в России постоянно растёт.
Ранее зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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Общество , Интернет , Происшествия , Андрей Свинцов , Генассамблея ООН , Госдума , МВД , РИА Новости
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