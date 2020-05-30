Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пандемия внесла коррективы в продление вида на жительство в РФ Сноудену 

ТАСС 30 минут назад
Пандемия внесла коррективы в жизнь Сноудена
Фото: © EPA-EFE/GLENN GREENWALD
Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, в том числе в работе ведомств, внесли коррективы в продление срока вида на жительство в России бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
У Сноудена срок действия ВНЖ истекал 30 апреля, все документы на его продление он подал еще в середине марта.
"Из-за введения ограничительных мер Сноудену, как и остальным обладателям ВНЖ, срок действия этого документа продлен автоматически до 15 июня, то есть, его вид на жительства остается действительным. Потом будет приниматься решение о продлении срока ВНЖ на три года по заявлению Сноудена в соответствии с действующим законодательством", — пояснил источник.
В свою очередь адвокат американца Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что пока все, в том числе и Сноуден, находятся дома и соблюдают режим самоизоляции. "Пока не закончится самоизоляция мы ничего не можем говорить, мы же сидим дома", — сказал он.
Ранее Кучерена сообщил, что Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России еще на три года. При этом он отметил, что вопрос получения российского гражданства в настоящий момент не обсуждался.
В конце марта МВД приняло решение продлевать всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране из-за распространения коронавируса, в том числе вид на жительство в случае истечения срока действия выданного им документа. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова отмечала, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов, такая мера доступна с 15 марта по 15 июня.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
ТАСС: последние новости
Министр труда и соцзащиты Рязанской области заразился коронавирусом Министр труда и соцзащиты Рязанской области заразился коронавирусом Протоиерей Смирнов выписался из больницы после заражения коронавирусом Протоиерей Смирнов выписался из больницы после заражения коронавирусом Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение эпидемического процесса Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение эпидемического процесса
Комментарии 3
Общество , Валентина Казакова , Эдвард Сноуден , Анатолий Кучерена , АНБ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок
Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок
Отказ Трампа от ДОН назвали ударом по НАТО
Отказ Трампа от ДОН назвали ударом по НАТО
В Чечне заинтересовались «Мужским государством»
В Чечне заинтересовались «Мужским государством»
Россиянам рассказали о вреде масок
Россиянам рассказали о вреде масок
Пожаловавшегося на безденежье Тарзана позвали в такси
Пожаловавшегося на безденежье Тарзана позвали в такси
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение