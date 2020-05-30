Пандемия внесла коррективы в жизнь Сноудена

У Сноудена срок действия ВНЖ истекал 30 апреля, все документы на его продление он подал еще в середине марта.

"Из-за введения ограничительных мер Сноудену, как и остальным обладателям ВНЖ, срок действия этого документа продлен автоматически до 15 июня, то есть, его вид на жительства остается действительным. Потом будет приниматься решение о продлении срока ВНЖ на три года по заявлению Сноудена в соответствии с действующим законодательством", — пояснил источник.

В свою очередь адвокат американца Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что пока все, в том числе и Сноуден, находятся дома и соблюдают режим самоизоляции. "Пока не закончится самоизоляция мы ничего не можем говорить, мы же сидим дома", — сказал он.

Ранее Кучерена сообщил, что Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России еще на три года. При этом он отметил, что вопрос получения российского гражданства в настоящий момент не обсуждался.