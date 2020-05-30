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Чиновникам просят ограничить зарплату в пять МРОТ. Сэкономленные деньги достанутся врачам 

Ura.Ru 24 минуты назад
Чиновникам в России предлагают ограничить зарплату
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Чиновники должны получать зарплату в стране не более пяти Минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных законом. Предложение россияне высказали на сайте «Российская общественная инициатива».
«За последний месяц (март 2020 г.) мы всей страной наглядно убедились в абсолютной полезности врачей и бесполезности чиновников, в необходимости различного медицинского оборудования и полном отсутствии пользы от дорогих служебных машин депутатов и их коллег», — пишет автор инициативы. В своей идее он видит сразу несколько плюсов: во-первых, чиновники наконец-то познакомятся с реальной жизнью подавляющего большинства россиян, во-вторых, повысятся доходы общественного транспорта «за счет добавления в их целевую аудиторию» госслужащих, а в-третьих, улучшится качество жизни врачей, что непременно скажется на успехах в работе, а значит, и на здоровье нации. Кроме того, добавляет автор инициативы, ограничение чиновников в зарплатах улучшит экономику страны и поднимет минимальные зарплаты на достойный уровень.
По методике автора, одну «минималку» должны получать рядовые чиновники, пять МРОТ для президента РФ, а два, три и четыре МРОТ пропорционально занимаемой должности госслужащего.
«Сэкономленные деньги ввести в зарплатный фонд и разделить между работниками здравоохранения начиная с медсестер и заканчивая лечащими врачами, то есть только тем, кто действительно имеет отношение к лечению» — подчеркивает автор инициативы, уточнив, что глава Минздрава РФ, его заместители и секретари к этой категории не относятся.
Предлагается также продать весь служебный транспорт чиновников, а на эти деньги приобрести в больницы оборудование.
Как ранее сообщала URA.RU руководитель службы исследований HeadHunter.ru Мария Игнатова, в органах государственной власти увеличился спрос на новых сотрудников в период кризиса.
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Общество , Политика , Мария Игнатова , Минздрав РФ
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