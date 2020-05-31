Онколог рассказал, у кого сильнее риск заразиться COVID-19 

Академик РАН пояснил, при наличии каких заболеваний повышается риск серьезных осложнений из-за СOVID-19.

Инфекция коронавируса COVID-19 создала непростую и новую ситуацию, как для медицинских работников, так и для ученых. Об этом заявил руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии российского министерства здравоохранения , академик РАН Андрей Карпин.

Люди, имеющие определенные хронические заболевания, наиболее подвержены риску получить серьезные осложнения при инфицировании коронавирусом, отметил специалист.

«В настоящее время мы и наши коллеги из других государств видим самые большие сложности у людей, которые имеют онкогематологические заболевания. У таких пациентов, по сути, опухоли поражают иммунную систему. Из-за этого их иммунитет наиболее ослаблен, и они наименее защищены от любого вируса», — цитирует сайт «Комсомольской правды» главный онколог Минздрава России.

Медицинские специалисты давно предупредили о том, что онкобольные входят в группу повышенного риска в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Согласно наблюдениям врачей, у пациентов с раком угроза развития тяжелой формы заболевания возрастает. Однако в данном случае важно соотносить опасность от заражения COVID-19 и вероятность прогрессирования опухоли.