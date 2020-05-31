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Онколог рассказал, у кого сильнее риск заразиться COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 11 20 минут назад
Онколог рассказал, у кого сильнее риск заразиться COVID-19
Фото: XinHua, Globallookpress
Академик РАН пояснил, при наличии каких заболеваний повышается риск серьезных осложнений из-за СOVID-19.
Инфекция коронавируса COVID-19 создала непростую и новую ситуацию, как для медицинских работников, так и для ученых. Об этом заявил руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии российского министерства здравоохранения, академик РАН Андрей Карпин.
Люди, имеющие определенные хронические заболевания, наиболее подвержены риску получить серьезные осложнения при инфицировании коронавирусом, отметил специалист.
«В настоящее время мы и наши коллеги из других государств видим самые большие сложности у людей, которые имеют онкогематологические заболевания. У таких пациентов, по сути, опухоли поражают иммунную систему. Из-за этого их иммунитет наиболее ослаблен, и они наименее защищены от любого вируса», — цитирует сайт «Комсомольской правды» главный онколог Минздрава России.
Медицинские специалисты давно предупредили о том, что онкобольные входят в группу повышенного риска в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Согласно наблюдениям врачей, у пациентов с раком угроза развития тяжелой формы заболевания возрастает. Однако в данном случае важно соотносить опасность от заражения COVID-19 и вероятность прогрессирования опухоли.
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Общество , COVID-19 , Минздрав РФ , РАН , Комсомольская правда
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