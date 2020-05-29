Названы востребованные отрасли после пандемии

Кибербезопасность, телемедицина, финтех и онлайн-образование будут востребованными в России отраслями в эпоху постпандемии, считает сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев. Об этом он сказал «Ленте.ру».

К таким же отраслями Астафьев причислил сервисы онлайн-развлечений и виртуальные путешествия, а также инструменты для удаленной работы и автоматизации бизнеса.

«Словом, все то, что мы называем цифровой экономикой, все то, к чему Россия шла», — добавил эксперт.

По его словам, все эти инструменты показали свою эффективность в условиях самоизоляции и останутся востребованными и после снятия ограничений.