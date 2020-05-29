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В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Названы востребованные отрасли после пандемии
Фото: РИА Новости
Кибербезопасность, телемедицина, финтех и онлайн-образование будут востребованными в России отраслями в эпоху постпандемии, считает сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев. Об этом он сказал «Ленте.ру».
К таким же отраслями Астафьев причислил сервисы онлайн-развлечений и виртуальные путешествия, а также инструменты для удаленной работы и автоматизации бизнеса.
«Словом, все то, что мы называем цифровой экономикой, все то, к чему Россия шла», — добавил эксперт.
По его словам, все эти инструменты показали свою эффективность в условиях самоизоляции и останутся востребованными и после снятия ограничений.
Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что благодаря ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне осознают, что могут работать удаленно. По его словам, в результате люди будут тратить меньше времени на поездки в офис и смогут более конструктивно выстраивать свой рабочий процесс.
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Общество , Александр Кононов , РАН , Lenta.ru
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