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Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам 

РИА Новости и ещё 32 2 часа назад
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Фото: РИА Новости
В новом КоАП предлагают установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, протоколы о нарушениях смогут составлять полицейские, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
"Предлагается закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения, заключающийся в нарушении тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов", — говорится в сообщении.
Протоколы о правонарушениях такого рода смогут составлять полицейские.
"Правом рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях — мировые судьи", — отмечают в ведомстве.
Ранее в Совете Федерации предложили установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции.
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Общество , Совет Федерации
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