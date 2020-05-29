Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам 

В новом КоАП предлагают установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, протоколы о нарушениях смогут составлять полицейские, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

"Предлагается закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения, заключающийся в нарушении тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов", — говорится в сообщении.

Протоколы о правонарушениях такого рода смогут составлять полицейские.

"Правом рассмотрения дел об указанных административных правонарушениях — мировые судьи", — отмечают в ведомстве.