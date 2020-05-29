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Стало известно, как россияне на самом деле относятся к COVID-19 

Лера Букина 1 час назад
Стало известно, как россияне на самом деле относятся к COVID-19
Фото: Рамблер
Читатели Рамблера приняли участие в опросе Аналитической службы. Им было предложено рассказать о своем отношении к коронавирусу.
62% россиян признались в том, что видят в пандемии политический подтекст.
Однако 26% опрошенных воспринимают болезнь серьезно. Также они отметили, что относятся к ограничениям с пониманием.
У 9% россиян нет определенной точки зрения на этот счет.
«Мне говорят — я делаю, что необходимо (не выхожу гулять, ношу маски и т.д.)», — прокомментировали респонденты.
В опросе приняли участие 5040 человек.
В пандемии коронавируса только половину составляющей занимает сама болезнь, вторая половина — это политика. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства заговорил об этом во время посещения тракторного завода на территории Минска. По словам белорусского лидера, происходящее в мире — «больше, чем просто болезнь».
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