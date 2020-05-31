В Крыму рассказали о начале курортного сезона

Залогом успешного курортного сезона в Крыму является открытие полноценного транспортного сообщения с полуостровом, которое определяется низким уровнем заболеваемости COVID-19, сказал глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк

"Надо понимать, что есть брони, которые "висят" еще с апреля месяца, а люди не знают — оставлять их или не оставлять. Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегиональное сообщение — железнодорожное и авиа. От этого все и зависит, если сообщения не будет — о каком заполнении (отелей, пансионатов, санаториев) можно говорить? Пока у нас даже не начался первый этап (открытие санаториев с медицинской лицензией), поэтому пока о курортном сезоне в июле-августе сказать что-то конкретное сложно", — сказал Черняк РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, каков процент отказа от брони в крупных отелях и санаториях, Черняк сказал:

"У всех по-разному. Есть обыкновенные брони, есть брони организаций для своих работников, есть брони, которые переносили…Кто-то забирает, кто-то оставил, кто-то заморозил деньги у туроператора — то есть у туроператора путевки есть, но санаториям деньги не переданы. Сейчас что-то подсчитать трудно".

Залогом успеха курортного сезона, по мнению Черняка, является низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе и, как следствие, открытие полноценного транспортного сообщения с Крымом.

Ранее пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что в период майских праздников на фоне распространения коронавируса авиаузел обслужил в 14 раз меньше пассажиров, чем за тот же период 2019 года. Пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом пока осуществляется двумя поездами сообщением Москва-Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Резко сократился в сравнении с 2019 годом поток легкового автотранспорта по Крымскому мосту и через пункты пропуска из Украины.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора . Подготовку к открытию отели, санатории пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований могут начать с 1 июня.

Общие число инфицированных за все время к 30 мая в Крыму достигло 385, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов. Выздоровело за весь период — 229 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.