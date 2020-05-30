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Названа основная рекомендация при лечении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Названа основная рекомендация при лечении коронавируса
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Профессор РАН Кирилл Зыков назвал основную рекомендацию при лечении коронавируса в беседе с «Парламентской газетой».
По словам эксперта, ни на одном из этапов не следует заниматься самолечением. «И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные», — отметил профессор.
Зыков добавил, что нельзя принимать никакие лекарства без назначения врача. Он пояснил, что самостоятельный выбор медикаментов может нанести больному вред из-за побочных эффектов. Специалист отметил, что это касается и противомалярийных препаратов, несмотря на показанную в ряде исследований эффективность.
В марте во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности приема ибупрофена при коронавирусной инфекции и посоветовали заменить его на парацетамол.
По состоянию на 21 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4374 летальных исходов, выздоровели 159 257 человек. За последние сутки зарегистрировано 8572 новых случаев инфицирования.
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Общество , ВОЗ , РАН , Парламентская газета
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