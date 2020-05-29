Порно оказалось полезным

Порнография полезна для женщин. Таков, как сообщает «Нож», вывод американских и венгерских ученых.

Некоторое время назад психологи из США Венгрии провели исследование — попросили почти 2,5 тысячи соотечественниц пройти анонимный опрос об их интимной жизни.

По результатам анализа их ответов ученые сделали вывод, что чаще других порнографические фильмы во время мастурбации смотрят зрелые женщины, гомо— и бисексуальные женщины, женщины, которые страдают депрессией или тревожностью, и сторонницы полиамории, то есть те, кто, как сообщал «Рамблер», допускает возможность существования у одного человека любовных отношений с несколькими людьми одновременно.

Также оказалось, что частый просмотр порнографии положительно отражается на сексуальной жизни женщин. Так, достижение возбуждения и оргазма во время мастурбации облегчается, оргазм продлевается и становится интенсивнее.

Кроме того, женщины, смотревшие порно регулярно, легче возбуждаются и во время секса с партнером, а оргазм наступает позже.