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На крупнейшем в России Великолукском мясокомбинате выявили коронавирус 

ТАСС и ещё 3 4 часа назад
На крупнейшем в России мясокомбинате выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Великолукский мясокомбинат в Псковской области, на котором специалисты зафиксировали вспышку заражения коронавирусом, работает в штатном режиме, производство не остановлено. Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный санитарный врач региона, глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук.
"Предприятие пока не закрывается, работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.
В пятницу в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Нестерук объявил, что число инфицированных на предприятии на данный момент составляет 24 человека, случаи выявлены в колбасном и транспортном цехах.
Великолукский мясокомбинат является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Завод входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, являющегося крупнейшей компанией агропромышленного сектора на Северо-Западе РФ. Холдинг реализует стратегию замкнутого цикла производства: фуражное растениеводство, производство кормов, выращивание и селекция животных, переработка и конечная реализация готового продукта.
По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 763 случая заражения и зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровело 307 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли.
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Общество , Александр Нестерук , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Псковская Область
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