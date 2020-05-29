Новая реальность: как не подхватить вирус в ТЦ и кино

Постепенное снятие санитарных мер, введенных на период пандемии, приближает открытие общественных мест. Скоро можно будет снова ходить в торговые центры и кинотеатры, салоны красоты и фитнес-клубы — однако теперь там будут действовать новые нормы поведения. Врачи рассказали «Газете.Ru», как уберечь себя от заражения COVID-19 в новых условиях.

В некоторых регионах РФ постепенно открываются уже забытые россиянами общественные места — торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы. Тем не менее их посещение теперь будет проходить в особом режиме, сообщила директор «Российского геронтологического научно-клинического центра» РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева

«Каждый должен нести ответственность за свою жизнь во время режима самосохранения. Нужно стремиться реже посещать общественные места, делать это только в случае крайней необходимости. Не должно складываться впечатление, что перед нами открываются все двери и все снова хорошо. Нет, эпидемия продолжается, люди болеют, вирус остается, мы с ним вместе живем. Снятие санитарных мер не должно стать рубежом, который в итоге приведет к печальным последствиям», — сообщила врач «Газете.Ru».

Примерочные и пробники — главные враги

Первым делом изголодавшиеся по шопингу россияне отправятся в открывшиеся торговые центры. По словам Ткачевой, самым простым способом обезопасить себя при посещении ТЦ станет обязательное ношение масок и перчаток, которые надо немедленно выкинуть после выхода из общественного места.

«Сейчас в некоторых магазинах, которые уже открылись, все пространство размечено так, чтобы соблюдалась санитарная дистанция. Вход в магазины осуществляется по несколько человек — остальные стоят в очереди на улице. Конечно, все должны быть в масках или респираторах, а также перчатках.

Но надо помнить, что все эти средства защиты помогут только в том случае, если не вы будете трогать лицо, а при выходе из магазина сразу же их выбросите. Перед тем как надеть новые перчатки и маску, опять-таки нужно мыть руки», — подчеркнула врач.

Кроме того, большой проблемой Ткачева назвала примерочные, которые могут стать настоящим рассадником вируса. «Я бы не рекомендовала сейчас мерить одежду в магазинах, лучше воздержаться от этого», — отметила она.

Согласен с коллегой и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, в условиях пандемии лучше купить вещь нужного размера и примерить ее уже дома, после обработки. В случае если вам не понравится покупка, ее всегда можно будет вернуть.

«Даже если представить на секунду, что все вокруг действительно в перчатках, масках и тщательно защищены, мы легко можем сами испачкать себя своими же перчатками при примерке нового наряда. Брать же одежду без перчаток тоже опасно по очевидным причинам», — заявил врач «Вечерней Москве».

Еще более серьезную угрозу представляют косметические магазины, уверены специалисты. Как отмечает Кондрахин, классический рассадник заразы — пробники, которыми каждый день кто-то пользуется.

«Это было большой проблемой еще и в доэпидемическую эпоху. Существует огромное количество кожных болезней, способных передаваться через пробники, тот же клещ демодекс, гнойничковые заболевания. Так что сегодня помним об этом и начинаем относиться к походам по косметическим магазинам еще осторожнее», — предупредил он.

Избегайте процедур, связанных с лицом

По мнению Ткачевой, салоны красоты по-прежнему закрыты только из-за того, что их посетителям сложнее всего держать социальную дистанцию. Когда момент их открытия наступит, масочно-перчаточный режим там должен соблюдаться неукоснительно, уверена врач.

«Мастер должен работать только в маске, респираторе, халате, перчатках, шапочке. После каждого клиента необходимо менять амуницию. Не знаю, насколько прически можно делать в перчатках, но, думаю, что можно и к этому приспособиться», — отметила она.

Врач высшей категории Лариса Алексеева в свою очередь рекомендовала посетителям салонов красоты избегать процедур, связанных с лицом.

«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», — объяснила специалист телеканалу «Звезда».

Еще одним действенным способом обезопасить себя могут стать личные инструменты, которые клиент будет приносить с собой, считает Кондрахин:

«Я, конечно, не говорю, что их не обрабатывают, но это все равно лишний раз вас обезопасит, не говоря о том, что такой подход банально гигиеничнее. Кроме того, было бы правильно, создай салоны жесткое расписание, чтобы клиенты не соприкасались друг с другом. Если вы записаны на 10 утра — приходите четко к этому времени, раньше вам просто не откроют дверь».

Забудьте о попкорне

Для кинотеатров особые распоряжения накануне, 28 мая, выпустил Роспотребнадзор . Они были разработаны совместно с Министерством культуры России и станут актуальными для всех кинотеатров после их открытия.

В первую очередь, между сеансами будет установлен интервал как минимум в 30 минут, чтобы сотрудники успели продезинфицировать помещения. Время начала сеансов также будет установлено с интервалами — не менее 15 минут для кинотеатров с числом залов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с количеством залов семь и более.

Всем зрителям также рекомендовано надевать медицинские маски и оставаться в них на время просмотра фильма, а также соблюдать дистанцию 1,5 метра с другими гостями кинотеатра. Приобретать билеты также советуют бесконтактным путем.

По словам Кондрахина, теперь можно забыть о привычных атрибутах почти всех киносеансов — попкорне и напитках. «Нельзя поесть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что все попкорны и жидкости отпадают. Мы пришли смотреть фильм — значит, только его и смотрим. Поедим дома», — заявил эксперт.

Коммунальная гигиена в фитнес-центрах

Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и врач-педиатр Александр Румянцев объяснил «Газете.Ru», как могут безопасно функционировать фитнес-центры. По его словам, в первую очередь они должны соблюдать меры так называемой коммунальной гигиены.

«Она включает в себя ежедневную обработку стен, полов, мест общего пользования. Этим должны заниматься собственники, которые обеспечивают работу фитнес-учреждений. Что касается индивидуума, то он должен быть уверен, что эти санитарные меры соблюдаются. Поэтому приходить в заведение нужно только в маске и перчатках. Естественно, что заниматься фитнесом в маске сложно, поэтому желательно на время проведения спортивных занятий ее снять, но при этом не контактировать с окружающими — между людьми должна строго соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Количество посетителей должно быть ограничено», — пояснил врач.

Клинический фармаколог Кондрахин, в свою очередь, посоветовал каждому спортсмену самостоятельно дезинфицировать все, до чего он дотрагивался во время тренировки.

«Не забываем и о том, что лицо трогать по-прежнему нельзя. Чтобы вытереть пот, стоит взять с собой большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», — напомнил он.

Как отметил Румянцев, после занятий также необходимо в обязательном порядке провести гигиенический уход за собой.