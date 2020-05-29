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В Иркутской области продлили режим самоизоляции 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Режим самоизоляции был объявлен указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта, сроки поэтапно пролонгировали до 31 мая.
"В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 14 июня", — говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 29 мая, в Иркутской области подтверждено 1660 случаев заболевания COVID-19, 22 пациента скончались, 305 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
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Общество , Иркутская Область
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