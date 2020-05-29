В Иркутской области продлили режим самоизоляции 

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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим самоизоляции был объявлен указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта, сроки поэтапно пролонгировали до 31 мая.

"В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 14 июня", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 29 мая, в Иркутской области подтверждено 1660 случаев заболевания COVID-19, 22 пациента скончались, 305 человек выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф