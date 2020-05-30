Россиян накажут за отказ от вакцинации

Пункт о возможности привлечения к ответственности граждан из групп риска за отказ от предписанных законом медосмотров и вакцинации появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно новому пункту, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей. Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил, что большинство граждан не коснутся эти санкции, в частности, они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику прививок по каким-либо причинам, передаёт «Интерфакс».

Также в проекте Кодекса говорится, что наложение штрафа влекут за собой нарушения при осуществлении мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведении медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, — пояснил Новак.

Проект нового КоАП опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.