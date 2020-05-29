«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк» 

Публицист Александр Невзоров назвал «Бессмертный полк» образцом «чисто русской логики» и заявил, что на самом деле шествие символизирует торжество смерти. Новый выпуск программы «Невзоровские среды» опубликован на его YouTube-канале.

Невзоров заявил, что на портретах участников «Бессмертного полка» нужно поместить красные кружочки, чтобы обозначить тех, кто погиб по вине «бездарности и глупости советского командования».

«Назвать организованную транспортировку портретов абсолютно и гарантированно мертвых людей «Бессмертным полком» это, как раз, образец чисто русской логики. Как раз это шествие демонстрирует абсолютное торжество смерти, преимущественно, страшной смерти. По чьей-то дикой фантазии для кого-то это является символом бессмертия», — заявил он.

Невзоров назвал «выкапывание и торжественную проноску мертвецов» частью многих «дикарских культов», ориентированных на особое почтение к предкам и уверенность, что предки могут каким-то образом влиять на их жизнь.

Как писал «Рамблер», Невзоров также высказался о ситуации с друзьями, пожарившими сосиски на «Вечном огне над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.