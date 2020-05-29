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«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк» 

Мария Иванова 1 час назад
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Фото: ТАСС
Публицист Александр Невзоров назвал «Бессмертный полк» образцом «чисто русской логики» и заявил, что на самом деле шествие символизирует торжество смерти. Новый выпуск программы «Невзоровские среды» опубликован на его YouTube-канале.
Невзоров заявил, что на портретах участников «Бессмертного полка» нужно поместить красные кружочки, чтобы обозначить тех, кто погиб по вине «бездарности и глупости советского командования».
«Назвать организованную транспортировку портретов абсолютно и гарантированно мертвых людей «Бессмертным полком» это, как раз, образец чисто русской логики. Как раз это шествие демонстрирует абсолютное торжество смерти, преимущественно, страшной смерти. По чьей-то дикой фантазии для кого-то это является символом бессмертия», — заявил он.
Невзоров назвал «выкапывание и торжественную проноску мертвецов» частью многих «дикарских культов», ориентированных на особое почтение к предкам и уверенность, что предки могут каким-то образом влиять на их жизнь.
Как писал «Рамблер», Невзоров также высказался о ситуации с друзьями, пожарившими сосиски на «Вечном огне над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
Он заявил, что этот мемориал не имеет отношения к Великой Отечественной войне и под ним лежат матросы, которые участвовали в свержении власти. После этого писатель Захар Прилепин заявил, что Невзоров сошел с ума или «продал душу Сатане» и поэтому начал «издеваться» над святынями.
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Общество , Захар Прилепин , Александр Невзоров
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