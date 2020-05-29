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В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки 

Мария Иванова 1 час назад
В РФ впервые выявили более 200 жертв коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 232 пациента с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 4 374-х. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Впервые с начала эпидемии в стране за 24 часа зарегистрировано более 200 умерших от коронавируса. За прошлые сутки в России скончались 174 пациента (предыдущий максимальный прирост), днем ранее — 161 человек.
На Москву пришлось 76 новых смертей. В оперативном штабе рассказали, что летальность коронавируса в столице за апрель составляет от 1,4 (те случаи, где он считается основной причиной смерти) до 2,8 процента (если учитывать всех умерших по другим причинам с подтвержденным коронавирусом).
В оперштабе отметили, что в Нью-Йорке зафиксирован уровень смертности в десять процентов, а в Лондоне — 23 процента.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8572, до 387 623 человек в 85 регионах, 159 257 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 8371 человека, за день до этого — 8338, еще днем ранее — 8915.
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