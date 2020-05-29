Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У «звезд» настало время обалденных историй 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Самое время «звездам» сесть на кассу и поработать
Фото: instagram.com / @prigozhin_iosif
Сначала расчехлился некто Тарзан, ну вы его помните — такой мужчина с голыми сосками, типа, артист. Он начал жаловаться, что они с супругой Наташей Королевой из-за эпидемии еле-еле сводят концы с концами.
Про концы торжественно выступил и продюсер своей жены Валерий Пригожин, то есть, Иосиф, но уже неважно. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают все, что удалось в свое время скопить», — сказал продюсер.
Что, кстати, выбесило Шнура, который вступил с ним в эмоциональную перепалку, с использованием запрещенного Женевской конвенцией оружия — рифмованных стихов.
Высококультурные стороны обвинили друг друга в жлобстве и в нежелании видеть проблемы простых артистов, которые не из топ-10. Хотя, про простых людей типа «зрители» Пригожин тоже подумал. Он задался вопросом — смогут ли артисты зарабатывать через полгода из-за того, что у сильно обнищавшей публики может не хватить денег на билеты. На этом заботы Иосифа о русском народе завершились.
Мы понимаем, что в исполнительском цеху давно уже истерика — наши нарциссы, привыкшие е бесконечному вниманию и таким же бесконечным гонорарам, с размаху столкнулись со стеной Ковид-19 и теперь не понимают, что происходит и как дальше жить. Размазывая слезы по щетинистым щекам, они, тем не менее, допускают банальные ошибки в области public relations. Например, жалуясь на непруху, не обязательно в свежеизготовленном клипе демонстрировать интерьеры собственного дома, в котором одни комфортеры на кроватях стоят больше штуки евро. При том, что 99% их аудитории даже слова этого никогда не слышали. И так далее.
Желательно хотя бы показать какие-нибудь элементарные признаки похудания от недоедания. Именно на это обратил внимание Шнур:
«Из ботвы готовим каши, бересту уже едим / Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди».
При всей обычной корявости литературного слога, поэт с болот, впрочем, ловко подчеркнул суть дела. Когда ты в одном спиче используешь образ проедаемого «накопленного в свое время» и зрителя, которому может не хватить на один жалкий билет, надо, конечно, хоть капельку понимать, что у большинства населения нет никаких «накоплений», потому что ему, большинству, платят зарплату, на которую оно и живет.
И слава богу, что бюджетникам еще денег дают, благодаря гневу Путина, который не дал господам эффективным менеджерам пустить рабочие места под нож. Тут уместно выражение из песни не-Шнура «ярость благородная». Но вот про накопления — это точно не к слушателям и зрителям.
И да — круглолицый Иосиф, равно как крепковыий Тарзан («Кто тебя, крутая выя, // До косы от самых плеч, // В дни июля огневые // Будет с зоркостью беречь») — не могут быть рупором оголодавших работников гитары и фанеры. Не та стать. Так делу не поможешь.
Скорей, наоборот, можно разозлить тех, кто вчера еще нес в кассы свой последний рубль в провинциальных залах, только потому, что московский артист приехал. И ключевое слово тут не «хороший», не «великий», не «любимый», а тупо — «московский».
Обалдение Шнура понятно. Что, все эти люди, которые бахвалились своими виллами, шмотками и прочими аксессуарами звездной жизни, они реально ждут, что мы им скинемся на садовника?
Выражение про «жемчуг мелок» не мы придумали. Жизнь придумала. Да нет уж, я лучше О. В. Дерипаске скину на карту сколько смогу, он хотя бы делом занимается, «люминий-ликтирчество», и по стране много людей, которых он кормит. Кого кормит семья Иосифа Пригожина? Свою маникюршу, которая тайком пробирается сквозь блок-посты Ковида? Или даже она плюнула на все и вернулась в свой Днепр?
Почему эти люди настолько обалдели от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Еще бы Куснировича для полноты (пардон за каламбур) картины позвали. А то у него ГУМ закрыт. Самым умным показал себя в случае с последним клипом Валерии, который вместе с текстом Пригожина и стал катализатором свары, на удивление — Максим Фадеев. Он не стал сниматься у себя дома, а просто страдательно пел свою партию через одинокое самоизоляционное окошко. А снимали при помощи дрона. Ну и хорошо — он мужчина не из голодных и не из бедных. И спасибо, что жаловаться на последние крохи не стал.
Но его прозорливость хватает не всем. То тут, то там, привыкшие кататься, как сыр в масле, «звезды» впадают в Ковид-истерику. А так как они имеют доступ к мегафону СМИ, это истерика выливается на миллионы граждан, которые от этого просто обалдевают. Будто им больше не от чего обалдеть. Им еще детей кормить, да старушку-мать. Ведь даже когда Шнур называет певицу Валерию «тетей Лерой» он не имеет ввиду возраст. Валерия— женщина молодая даже по старому закону о пенсии, и здоровая.
Самое время сесть на кассу в магазин и немного поработать.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе Завершено расследование дела о распространении фейка о коронавирусе Соловьев объяснил Цимбалюку разницу в отношении к украинцам и нацистам в России Соловьев объяснил Цимбалюку разницу в отношении к украинцам и нацистам в России Роспотребнадзор объяснил необходимость перчатно-масочного режима на улице Роспотребнадзор объяснил необходимость перчатно-масочного режима на улице
Комментарии 1
Общество , Статьи , Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наташа Королева , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Названа причина ухода Гагариной от мужа
Названа причина ухода Гагариной от мужа
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение