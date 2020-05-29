Умер Самвел Гаспаров

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Супруг актрисы Натальи Вавиловой, известной по роли Александры из советского фильма «Москва слезам не верит», режиссер Самвел Гаспаров скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, заявил на своей странице в Facebook редактор Георгий Сааков. Он отметил, что сама артистка продолжает бороться с COVID-19.

Сааков напомнил, что Самвел Гаспаров являлся выпускником ВГИКа, учеником прославленного советского кинорежиссера Михаила Ромма. Он отметил, что в послужном списке скончавшегося деятеля культуры такие фильмы как «Шестой», «Забудьте слово "смерть"», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска».

«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел…» — написал редактор (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По данным издания Starhit, незадолго до заражения коронавирусной инфекцией Гаспаров проходил лечение тяжёлой формы гастрита.

В некрологе Сааков также подчеркнул, что супруга Гаспарова актриса Наталья Вавилова продолжает лечиться от COVID-19. Редактор пожелал артистке скорейшего выздоровления, а также выразил глубочайшие соболезнования дочери умершего режиссёра — Анне Гаспаровой.