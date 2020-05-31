Больных COVID россиян селят в палатках у госпиталя

Новосибирске в больнице №11, переделанной под госпиталь для больных коронавирусом, закончились места, и вновь прибывших на скорой помощи пациентов начали расселять в палатках. Людям по нескольку часов приходится дожидаться приема врача.

О ситуации в больнице сообщила в Facebook Наталья Филимонова . Она поделилась с подписчиками, что ее вместе с супругом на скорой помощи доставили, а больницу вечером 29 мая, но внутрь [госпиталя] не пустили только к 9 утра 30 мая.

По ее словам, еще в дороге фельдшер намекнула, что мест катастрофически не хватает и придется ждать в палатке. После осмотра врача супружескую пару госпитализировали, однако в отделении женщине предложили только место в кридоре.

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