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Больных коронавирусом новосибирцев селят в палатках у госпиталя 

Ura.Ru и ещё 10 13 минут назад
Больных COVID россиян селят в палатках у госпиталя
Фото: Facebook Наталья Филимонова
В Новосибирске в больнице №11, переделанной под госпиталь для больных коронавирусом, закончились места, и вновь прибывших на скорой помощи пациентов начали расселять в палатках. Людям по нескольку часов приходится дожидаться приема врача.
О ситуации в больнице сообщила в Facebook Наталья Филимонова. Она поделилась с подписчиками, что ее вместе с супругом на скорой помощи доставили, а больницу вечером 29 мая, но внутрь [госпиталя] не пустили только к 9 утра 30 мая.
По ее словам, еще в дороге фельдшер намекнула, что мест катастрофически не хватает и придется ждать в палатке. После осмотра врача супружескую пару госпитализировали, однако в отделении женщине предложили только место в кридоре.
Facebook
В региональном минздраве пояснили, что очередь с размещением в палатке связана с большим количеством самостоятельных обращений в приемный покой. С 1 июня, по словам главы ведомства Константина Хальзова, после 1 июня пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома.
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Общество , COVID-19 , Наталья Филимонова , Минздрав РФ , Новосибирск
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