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Прилепин объяснил, почему Невзоров издевается над Вечным огнем. «Бабла не дали, и сошел с ума» 

Ura.Ru 26 минут назад
«Бабла не дали, и сошел с ума»
Фото: Ura.Ru
Писатель Захар Прилепин высказал свое мнение о публицисте Александре Невзорове, который в эфире радиостанции «Эхо Москвы» раскритиковал Вечный огонь в Кронштадте. Своим мнением писатель поделился на шоу телеведущего Владимира Соловьева.
По словам Прилепина, он знаком с человеком, который в нулевые годы вел переговоры с Александром Невзоровым и предлагал ему работу. Но публицист назвал очень большую сумму денег и ему отказали. «Саша решил, видимо, показать, что он независимый и жесткий человек, и вы еще поплачете, и пришел на „Эхо“», — рассказал Прилепин. Однако никто Невзорова обратно не позвал и, по словам писателя, он втянулся настолько, что «уже не может выползти».
Невзоров не сталкивался с каким-то гонением со стороны властей и жил нормально, считает Прилепин. «Бабла не дали человеку и он сошел с ума», — добавил он. Писатель подчеркнул, что предмет издевательства, в частности, Вечный огонь, это память нашей страны. «Это не »Единая Россия“ придумала, не администрация президента. Это история нашей страны. Это ее могилы, это ее святые, это все умершие люди за нашими плечами. Мы должны себя как-то соотносить с этим. Ты сошел с ума? Ну над чем ты издеваешься?», — возмутился Прилепин.
Также во время шоу Соловьева писатель поделился своими воспоминаниями о войнах в Донбассе и Чечне. Прилепин пояснил, что в зонах боевых действий порядка 2,5-3 лет за всю жизнь. При этом, по его словам, в Чечне ему было страшнее.
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Общество , Захар Прилепин , Владимир Соловьев , Александр Невзоров , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Эхо Москвы , Кронштадт
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