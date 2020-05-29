«Бабла не дали, и сошел с ума»

По словам Прилепина, он знаком с человеком, который в нулевые годы вел переговоры с Александром Невзоровым и предлагал ему работу. Но публицист назвал очень большую сумму денег и ему отказали. «Саша решил, видимо, показать, что он независимый и жесткий человек, и вы еще поплачете, и пришел на „Эхо“», — рассказал Прилепин. Однако никто Невзорова обратно не позвал и, по словам писателя, он втянулся настолько, что «уже не может выползти».

Невзоров не сталкивался с каким-то гонением со стороны властей и жил нормально, считает Прилепин. «Бабла не дали человеку и он сошел с ума», — добавил он. Писатель подчеркнул, что предмет издевательства, в частности, Вечный огонь, это память нашей страны. «Это не »Единая Россия“ придумала, не администрация президента . Это история нашей страны. Это ее могилы, это ее святые, это все умершие люди за нашими плечами. Мы должны себя как-то соотносить с этим. Ты сошел с ума? Ну над чем ты издеваешься?», — возмутился Прилепин.

Также во время шоу Соловьева писатель поделился своими воспоминаниями о войнах в Донбассе и Чечне. Прилепин пояснил, что в зонах боевых действий порядка 2,5-3 лет за всю жизнь. При этом, по его словам, в Чечне ему было страшнее.